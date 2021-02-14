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Боец Новоселов искупался в сугробе

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов нырнул в сугроб снега. Видеозапись он опубликовал в воскресенье, 14 февраля, в своем Instagram.

Спортсмен вышел на крыльцо в одних шортах и прыгнул в снег.

Подписчики Новоселова в комментариях оценили ролик положительно.

Накануне Новоселов рассказал о травмах, полученных за время карьеры. До этого, 11 февраля, он провел тренировку с боксером Константином Цзю перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, с которым он встретится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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