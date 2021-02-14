Путин рассказал о развитии отношений России и Японии

Россия стремится развивать отношения с Японией, но не в противоречии с Конституцией страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ 10 февраля, отрывок беседы был показан в эфире телеканала «Россия 1» 14 февраля.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал глава государства.

Ранее, 4 февраля, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал «хотя бы на полшага приблизиться» к решению территориального спора с Россией о принадлежности Курильских островов. Он отметил, что переговоры о Курилах и заключение мирного договора между странами будут основываться на всех ранее достигнутых договоренностях.

В январе Суга заявлял о намерении развивать отношения с Москвой. По его словам, Япония настроена и впредь «на стабильные отношения с Китаем, Россией и соседними странами». В то же время, он отметил необходимость укреплять союзнические отношения с США.

В сентябре 2020 года Суга и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Москвой и Токио в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ, занимавший на тот момент пост премьер-министра Японии, договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.