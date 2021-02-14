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Москвичам посоветовали места для празднования Дня всех влюбленных

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Жителям Москвы рассказали, где в городе можно отпраздновать День всех влюбленных 14 февраля. Соответствующая информация накануне праздника была опубликована на сайте мэра и правительства столицы.

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В городе по случаю праздника пройдут спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и розыгрыши призов.

В частности, в Парке Горького состоится концерт в медиарубке, свои композиции исполнит инди-поп-группа «44 сыра». Начало концерта в 18:00.

В парке «Сокольники» можно покататься на коньках и провести фотосессию. Там создадут фотозону, где влюбленные смогут сделать памятные снимки и получить сувениры от парка. Инсталляция размещена на территории эстрады «Ротонда», сделать фотографию и получить сувенир можно с 12:00 до 16:00.

Помимо этого в автомузее «Моторы октября» пройдет джазовый концерт «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Прозвучат 20 хитов и редкие песни Фрэнка Синатры.

Для горожан, которые пока не встретили свою любовь, парки подготовили быстрые свидания. Акцию «Park dating — любовь с первого парка» проведут в зонах отдыха в Парке Горького, саду «Эрмитаж», Измайловском парке, Бабушкинском парке и других.

11 февраля главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие блюда и напитки подойдут для праздничного ужина в День влюбленных.

Главное, по мнению специалиста, чтобы блюда были вкусными, полезными, ароматными, красиво оформленными, но не слишком калорийными.

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