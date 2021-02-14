В Египте нашли древнейшую в мире пивоварню

Совместная египетско-американская группа археологов обнаружила, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире в 450 км к югу от Каира на территории древнего города Абидоса. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление министерства по делам древностей и туризма Египта.

Археологи обнаружили в пивоварне восемь помещений по 20 м в длину и 2,5 м в ширину. В комнатах было примерно по 40 глиняных резервуаров, в которых, предположительно, изготовлялось пиво.

По словам генсека Службы древностей Египта Мустафа Вазири, пивоварня может относиться к временам фараона Нармера — основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII в. до н.э.

Один из руководителей археологической команды, доктор Мэттью Адамс рассказал, что приготовленные в пивоварне жидкости, скорее всего, использовали в ритуальных целях на церемониях правящей элиты. По его словам, фабрика могла изготавливать порядка 22,4 л пива за один раз.

Отмечается, что британские археологи первыми упомянули о существовании фабрики в начале 1900-х годов, но не определили ее местоположение.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что австралийские археологи обнаружили ранее неизвестный способ сохранения древнеегипетских мумий с использованием глиняной оболочки. По характеру иконографической росписи ученые отнесли саркофаг приблизительно к 1000 году н.э.. Согласно надписи на нем, он принадлежал титулованной женщине по имени Меруа.