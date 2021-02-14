Делегация РФ в Вене после блокировки в Twitter создала канал в Telegram

У российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями 14 февраля появился официальный аккаунт в Telegram.

Такое решение делегация приняла после инцидента с временной заморозкой ее аккаунта в Twitter.

«Дорогие друзья! Добро пожаловать на офицальный Telegram-канал российской делегации в Вене. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о нашей работе в рамках форума ОБСЕ, консультативной комиссии по открытому небу и на переговорах по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе», — говорится в сообщении на канале.

Делегация также выразила надежду, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта «был не более чем технической ошибкой, так как в противном случае он был бы не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации».

О том, что Twitter заблокировал официальную страницу российской делегации, стало известно ранее в субботу. Гаврилов отмечал, что аккаунт был заморожен 12 февраля. Он призвал расценить этот шаг администрации соцсети как акт цензуры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва направила сервису микроблогов запрос в связи с блокировкой аккаунта российской делегации. Она выразила надежду, что «это исключительно техническая проблема».

Вскоре Twitter восстановил доступ к странице российской делегации.