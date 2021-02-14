Камоцкий дал прогноз на исход поединка Кокляева и Тарасова

Чемпион по пощечинам Василий Камоцкий, известный также как Пельмень, спрогнозировал победу тяжелоатлета Михаила Кокляева над блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Пельменя, исход поединка решит вес противников.

«Один — большой, другой — маленький. Я думаю, что дядя Миша его должен вырубить. Почему-то мне так кажется. Вес должен сыграть. У Артема, наверное, опыта больше в единоборствах. Но все равно масса в данном случае решает», — цитирует Камоцкого РЕН ТВ.

11 февраля Тарасов признался, что на бой с Кокляевым он выйдет с травмированной рукой. Спортсмен выразил надежду, что в поединке с ним ничего плохого не случится и к бою он подойдет в максимально хорошей форме.

В январе Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде», и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Кокляев в свою очередь призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.