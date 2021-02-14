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Новоселов рассказал о своем отношении к боям без правил

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов в воскресенье, 14 февраля, поделился своим мнением о боях без правил, которые раньше зачастую проводились нелегально. По его словам, сейчас в них нет никакой необходимости.

Спортсмен объяснил, что раньше главной целью подобных поединков были деньги.

«Сейчас не проводятся нелегальные бои, потому что нет смысла их проводить, когда это все разрешено. Можно прийти в зал и попробовать свои силы», — цитирует Новоселова телеканал РЕН ТВ.

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По словам спортсмена, формат боев без правил — более жесткий, но по уровню травматичности схож с сегодняшними боями. Также Новоселов напомнил, что в нелегальных боях не было правил, а останавливали их после получения явного преимущества одного из бойцов.

«Суть любого боя — это победа. Конечно, там правил нет, какой-то очковой системы. Там останавливает судья, если у кого-то прямо явное преимущество. Победа — единственный фактор, который останавливал бой», — подытожил боец.

Накануне Новоселов рассказал о травмах, полученных за время карьеры. До этого, 11 февраля, он провел тренировку с боксером Константином Цзю перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, с которым он встретится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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