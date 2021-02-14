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В России закончили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении

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Завершились государственные испытания обновленной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев в эфире телеканала «Звезда».

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Он уточнил, что в конце 2020 года успешно были закончены государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности. После этого перед СПРН встала задача обеспечить на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обработку информации и передачу ее на высшие командные пункты военно-политического руководства страны.

«Эта задача сегодня решена», — сказал Боев.

По его словам, появление модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж» позволило военнослужащим в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны.

Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля, добавил Боев.

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработать проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении.

В феврале 2019 года в Минобороны России заявили о завершении модернизации наземного сегмента предупреждения о ракетном нападении. В частности, были установлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.

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