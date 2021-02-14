Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Косачев заявил о провалившейся попытке демократов «добить Трампа»
Мир
В Японии произошло повторное землетрясение
Армия
В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сочи
Общество
Врач завил об опасности британского штамма коронавируса для легко перенесших COVID
Общество
В России за сутки зарегистрировали 14 185 случаев COVID-19
Экономика
Стоимость биткоина превысила $49 тыс. и обновила исторический максимум
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в подмосковном Видном оказались иностранцами
Общество
В Москве высота снежного покрова достигла 59 см

Один человек погиб при обрушении кровли ангара на юге Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском районе Царицыно произошло обрушение кровли ангара, в результате один человек погиб. Об этом 14 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

В МЧС рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 11.22. Обрушение случилось по адресу район Царицыно, улица Промышленная, дом 11А, строение 45.

«Произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, использовавшегося под склад на площади 1 тысяча квадратных метров. В здании находился один человек, погиб (извлечен из-под завалов)», – говорится в сообщении МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в здании находится транспортная компания. По предварительной информации, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

В столичной прокуратуре рассказали, что по факту обрушения уже начата проверка. На месте работает и. о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора.

В субботу аналогичное происшествие случилось в «новой Москве» в ангаре пушно-мехового комплекса, там произошло обрушение на площади 200 кв. м, предположительно, из-за тяжести снега.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021