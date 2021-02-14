Один человек погиб при обрушении кровли ангара на юге Москвы

В московском районе Царицыно произошло обрушение кровли ангара, в результате один человек погиб. Об этом 14 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

В МЧС рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 11.22. Обрушение случилось по адресу район Царицыно, улица Промышленная, дом 11А, строение 45.

«Произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, использовавшегося под склад на площади 1 тысяча квадратных метров. В здании находился один человек, погиб (извлечен из-под завалов)», – говорится в сообщении МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в здании находится транспортная компания. По предварительной информации, кровля не выдержала большого количества выпавшего снега.

В столичной прокуратуре рассказали, что по факту обрушения уже начата проверка. На месте работает и. о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора.

В субботу аналогичное происшествие случилось в «новой Москве» в ангаре пушно-мехового комплекса, там произошло обрушение на площади 200 кв. м, предположительно, из-за тяжести снега.