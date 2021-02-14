Норвежский биатлонист назвал наказание для российских спортсменов недостаточно жестким

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает запрет выступать под флагом своей страны недостаточно жестким наказанием для российских спортсменов. На эту тему он высказался в беседе с изданием Dagbladet в воскресенье, 14 февраля.

«Им бы могли запретить много разных вещей. У них могло бы быть меньше стартовых мест. Есть много вещей, которые можно было бы ужесточить. Тут требуются более суровые меры», — сказал биатлонист.

По его словам, «русские получили незначительное наказание».

9 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) рекомендовал биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды не публиковать в социальных сетях изображение госсимволов страны во время ЧМ в Словении.

В связи с этим Союз биатлонистов России направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил несогласие с ограничением на использование на чемпионате мира официального названия СБР и цветного логотипа в модифицированном виде — без изображения российского флага.

Чемпионат мира по биатлону начался в словенском населенном пункте Поклюка 10 февраля и завершится 21-го.

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд CAS постановил, что до 16 декабря 2022 года российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях.

В декабре вступили в силу санкции WADA, которые накладывают запрет на использование российскими сборными госсимволов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине в Словении российские биатлонисты выступают в статусе команды СБР, причем запрещено использовать полное название национальной федерации, только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Ранее международные федерации по другим видам спорта на чемпионатах мира разрешали указывать полное название российских спортивных федераций.