В московских аэропортах из-за сильного снегопада отменено 80 рейсов

В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 80 рейсов. Пассажиры восьми рейсов ожидают вылета в Домодедове. Всего же из воздушной гавани не улетят вовремя 59 самолетов, сообщает телеканал «Известия». Службы аэропорта по-прежнему работают в усиленном режиме. Оперативно очищаются взлетно-посадочные полосы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.