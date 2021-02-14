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Mercedes отзывает более миллиона машин из-за проблем с ПО

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Компания Mercedes отзовет около 1,3 млн машин. У авто некорректно работает система вызова экстренных служб. Проблемы с техникой обнаружили в Европе в 2019 году. Автомобиль после ДТП отправил полицейским и спасателям неверный сигнал о месторасположении машины, передает телеканал «Известия». Обновление ПО корпорация проведет бесплатно — проверке подвергнутся некоторые модели, выпущенные с 2016-го по 2021 год. Отзыв машин стартует в апреле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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