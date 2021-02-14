Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего 13 февраля в Японии, достигло 150. Об этом сообщает японское издание 47 news.

Ранее сообщалось, что пострадали 124 человека. Большинство получивших травмы — жители префектур Фукусима и Мияги, там землетрясение ощущалось сильнее всего. В основном люди получили ушибы при падении.

В субботу в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,3. Подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, в том числе Фукусиме, Мияги и столичном регионе. Национальное метеорологическое управление предупредило о возможных афтершоках, которые могут происходить в течение недели, к настоящему времени их было уже свыше 20. По мнению сейсмологов, само землетрясение было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

14 февраля сообщалось о повторном землетрясении в префектуре Фукусима. Толчки были зафиксированы в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. В префектурах Фукусима и Мияги местные жители ощутили толчки силой до четырех баллов. Сообщений об угрозе цунами не поступало.