В Москве высота снежного покрова достигла 59 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 см, по области — до 72 см, сообщил в воскресенье, 14 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «РИА Новости».

По словам синоптика, в Москве до рекордных 60 см для 14 февраля не хватило одного сантиметра. При этом по области высота сугробов превышает норму в полтора-два раза.

«Количество осадков перевалило за 100%. Выпало 44 мм, при месячной норме 36 мм. Мы на 22% превысили норму к середине февраля», — отметил Тишковец.

Снегопад начался в столичном регионе начался 12 февраля. Отмечалось, что с начала снегопада в Москве выпало 75% месячной нормы осадков.

Уборку снега осложняют морозы до 20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с. Ожидается, что уборка сугробов займет около трех дней.

По прогнозу синоптиков, осадки полностью прекратятся к вечеру воскресенья.