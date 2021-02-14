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Косачев заявил о провалившейся попытке демократов «добить Трампа»

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Оправдание конгрессом США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента не позволило демократам решить задачу «добить» экс-президента страны. Об этом 14 февраля заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные с точки зрения победителей из Демпартии решить две задачи — добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. На мой взгляд, не удалось не только первое, но и второе», — сказал парламентарий.

Ранее в этот же день член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал оправдание американским сенатом Трампа. По мнению сенатора, процесс импичмента был организован для ослабления бывшего президента как лидера республиканцев.

13 февраля сенат конгресса Соединенных Штатов оправдал Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, который был инициирован демократами в палате представителей. Импичмент поддержали 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), 43 высказались против.

Процедура импичмента была запущена в связи с высказываниями Трампа 6 января. В тот день сторонники теперь уже бывшего президента, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса и попытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Статья обвинения в резолюции была одна — подстрекательство к мятежу.

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