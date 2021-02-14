Пострадавшие при пожаре в подмосковном Видном оказались иностранцами

Пострадавшие при пожаре в нелегальном швейном цеху подмосковном Видном оказались иностранцами, сообщает 14 февраля телеканал РЕН ТВ.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что речь идет о гражданах Вьетнама.

«По предварительным данным, все пострадавшие – граждане Вьетнама. Дом снимал также гражданин Вьетнама у россиянина. Жалоб от соседей не было», – заявил собеседник агентства.

По его словам, во время пожара 26 жителей дома успели выбраться на крышу. Одна женщина осталась внутри, она отравилась продуктами горения и была спасена. Шестеро человек спрыгнули с крыши и получили травмы.

Медицинская помощь потребовалась 20 работникам нелегального швейного производства в подмосковном Видном, где произошел пожар.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что данные о пожаре поступили от очевидца в 01:34. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели первые два этажа четырехэтажного дома. В 03:27 возгорание удалось ликвидировать.