«Сбер» расширил программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ

«Сбер» при поддержке Агентства стратегических инициатив масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбера» в воскресенье, 14 февраля.

Отмечается, что акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

Пилот программы был запущен в 2019 году в четырех московских школах. В конце 2020 года обновленная программа акселератора SberZ была тиражирована и запущена более чем в 530 школах в 33 регионах от Калининграда до Хабаровска — это 40% всех регионов страны.

При этом Хабаровский край лидирует по числу участников программы от одной школы, а лидер по общему числу участников — Кемеровский край.

С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8–11-х классов любой школы страны, для этого надо подать заявку до 15 марта на сайте https://sber-z.sberclass.ru/.

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, сегодня основная конкуренция в мире разворачивается между компаниями, которых не существовало еще несколько десятков лет назад. В будущем конкуренция будет определяться качеством компаний, создаваемых в наши дни.

«Именно поэтому предпринимательство — ключевой навык, который определяет конкурентоспособность экономики и уровень благосостояния общества в целом. Исследования показывают, что россияне считают, что в среднем они реже, чем жители других стран, обладают навыками, достаточными для старта собственного дела. Поэтому одной из своих задач акселератор SberZ видит популяризацию предпринимательства в России и помощь подросткам в освоении основ предпринимательства», — отметил он.

По словам Грефа, важно дать школьникам навыки XXI века и уверенность в себе именно сейчас, когда их взгляды находятся на стадии формирования, а крупнейшие жизненные развилки еще впереди.

«Мы хотим не только дать им знания о предпринимательстве и научить универсальным навыкам, которые помогут ребятам определяться с выбором независимо от карьерного пути, принимать решения в условиях неопределенности, расставлять приоритеты и коммуницировать свое видение, но и также ставим целью изменить мышление, дать им ту уверенность в себе и стойкость, которые необходимы для достижения побед», — подчеркнул Греф.

В свою очередь генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что такие инициативы агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе «Конструкториум», а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодежи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ.

«Мы рады, что в лице «Сбера» нашли единомышленника, который так же, как и мы, хочет вырастить новое поколение предпринимателей», — добавила Чупшева.

Благодаря акселератору SberZ школьники научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде, найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем, смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнеров и бизнес-ангелов, экосистемы «Сбера», а также преференции от ведущих вузов страны.

Обучение будет проходить в два этапа по 10 недель каждый. На первом этапе участников ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе «СберКласс» с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа.

Каждый модуль завершается практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут во второй этап.

Второй этап будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демодне.

На первом этапе спикерами образовательного курса выступят топ-трекеры России и руководители компаний экосистемы «Сбера». На втором этапе они выступят в роли менторов и наставников школьных стартап-команд, а также к ним присоединятся участники и победители международного акселератора «Сбер500», проводимого совместно с 500 Startups.

В январе сообщилось, что «Сбер» запустил первый общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития.