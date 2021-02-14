Евросоюз ужесточил защитные торговые меры

В ЕС вступили в силу новые правила о торговле. Регламент защищает страны союза от действий ВТО. Систему будут применять в спорах с другими членами организации. Жалобы европейских компаний на те или иные барьеры на внешних рынках будет принимать «единое окно». Новые законы — реакция ЕС на блокировку работы суда ВТО, передает телеканал «Известия». Апелляционный орган ведомства остановил деятельность в конце 2019 года. Большинство судей инстанции покинули свои посты в связи с выходом на пенсию. Летом 2020-го США заблокировали предложение по выдвижению новых сотрудников апелляционного органа ВТО.

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