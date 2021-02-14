Илон Маск пригласил Владимира Путина в голосовую соцсеть

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск обратился президенту России Владимиру Путину и пригласил его пообщаться в голосовую социальную сеть Clubhouse.

Маск обратился к официальному англоязычному аккаунту российского лидера в Twitter.

«Вы бы хoтели присoединиться кo мнe для прoведения рaзговора в Clubhouse?» — нaписал он на своей странице в Twitter.

В другом сообщении Маск обратился к президенту России на русском языке, отметив, что для него «было бы большой честью поговорить» с главой государства.

Формат приложения не предусматривает возможность писать текстовые сообщения и обмениваться фото или видео. Все общение проходит в голосовом режиме, в формате беседы. Приложение в настоящее время доступно только для пользователей устройств с iOS.

Маск уже не первый раз пишет в Twitter на русском языке. Месяц назад он по-русски назвал главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева великолепным.

Путин в свою очередь вспоминал Маска, когда говорил о программисте и предпринимателе Евгении Касперском. По словам главы государства, Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Маска.