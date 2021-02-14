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Врач завил об опасности британского штамма коронавируса для легко перенесших COVID

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков в воскресенье, 14 февраля, рассказал о том, что перенесшие коронавирус в легкой форме имеют больше шансов заразиться новым британский штаммом.

Он напомнил о том, что коронавирус мутирует, а распространяемые в мире штаммы COVID-19, включая британский, рано или поздно придут в Россию.

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Врач убежден, что случаи повторного заболевания «будут однозначно». Так, люди, перенесшие коронавирус год назад, уже находятся в группе риска. В большей степени это касается тех, кто перенес инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

По словам инфекциониста, это связанно с тем, что у таких людей полноценно не сформировалась иммунная память.

«Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами», — сказал Тимаков в беседе с «РИА Новости».

12 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что имеются данные о повторных заболеваниях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.

За несколько дней до этого ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса. Кроме того, 9 февраля стало известно, что специалисты выявили на территории королевства еще две новые мутации COVID-19. 1 февраля российские ученые выяснили, что «британский», «южноафриканский», «бразильский» штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

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