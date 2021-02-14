Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сочи

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Самшит» в Адлерском районе Сочи на площади 800 кв. м. Об этом 14 февраля сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 09:52 полная ликвидация пожара в Сочи», – говорится в сообщении.

По информации главка, возгорание произошло около 3 утра на первом этаже в ТЦ «Самшит». Площадь пожара составляла 500 кв. м, позднее она увеличилась до 800 кв. м.

При происшествии никто не пострадал. Имущество владельца торгового центра застраховано.