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Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сочи

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Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Самшит» в Адлерском районе Сочи на площади 800 кв. м. Об этом 14 февраля сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 09:52 полная ликвидация пожара в Сочи», – говорится в сообщении.

По информации главка, возгорание произошло около 3 утра на первом этаже в ТЦ «Самшит». Площадь пожара составляла 500 кв. м, позднее она увеличилась до 800 кв. м.

При происшествии никто не пострадал. Имущество владельца торгового центра застраховано.

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