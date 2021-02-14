Дептранс Москвы назвал участки дорог с самой сложной ситуацией из-за снега

В Москве из-за прошедшего снегопада по-прежнему затруднено движение на отдельных участках дорог. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, движение затруднено на 47 км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32 км МКАД у съезда на Варшавское шоссе, а также на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур. Пробки оцениваются в 2 балла.

Уточняется, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работают в штатном режиме. Помимо этого, Мосгортранс вывел на маршруты 180 дополнительных автобусов и электробусов — больше, чем в обычный выходной день, для обеспечения максимального соблюдения расписания.

«Просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы как можно быстрее смогли убрать снег», — отметили в дептрансе.

12 февраля в столичном регионе начался снегопад. На сайте мэрии города отмечалось, что всего с начала непогоды по состоянию на субботу выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до 20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с. Ожидется, что уборка сугробов займет около трех дней.

Накануне основные пробки образовались на шоссе Энтузиастов, Киевском шоссе, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе от ТТК до Садового кольца, МКАД, на съездах на ТТК.