Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Московской области в воскресенье, 14 февраля.

«Пострадали семь человек: шесть — падение с высоты до прибытия подразделений, один случай — отравление продуктами горения. Погибших нет», — рассказали в главке.

Уточняется, что пожар произошел во втором часу ночи в городском округе Ленинский на 3-ем Анисовском проезде (поселок Развилки). Горел частный четырехэтажный дом на площади в 150 квадратных метров.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что пожар произошел на подпольном швейном производстве. Отмечалось, что одна из пострадавших получила ожог, у многих диагностированы переломы.

По данным журналистов, все пострадавшие – иностранцы. У них отсутствовали при себе документы.

Ранее 14 февраля сообщалось, что торговый центр «Самшит» загорелся в Адлерском районе Сочи.