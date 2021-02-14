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В Москве за семь лет реализовали 2,5 тыс. предложенных горожанами идей
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В Москве за семь лет реализовали 2,5 тыс. предложенных горожанами идей

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Власти Москвы за семь лет реализовали свыше 2,5 тыс. идей, предложенных жителями столицы в рамках краудсорсинг-проектов. Об этом 14 февраля сообщается на сайте мэра Москвы.

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«В этом году краудсорсинг-проекты правительства Москвы crowd.mos.ru празднуют свое семилетие. С 2014 года организовали 30 таких проектов, участниками которых стали около 250 тысяч человек», – сказано в сообщении.

Отмечается, что москвичи предложили более 110 тысяч идей, более 4,5 тысячи из них приняли власти города, а свыше 2,5 тысячи уже реализовано.

За семь лет функционал платформы в значительной степени расширился, а в 2020 году она получила название «Город идей».

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, в рамках краудсорсинг-проектов москвичи предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для взрослых и детей, образовательной сферы, транспортной системы, электронных госуслуг и сервисов, поддержки активного образа жизни горожан старшего поколения, профориентации молодежи и деятельности предпринимателей, развития спортивной жизни районов Москвы, а также библиотечной, парковой и музейной культуры.

Ранее, 14 февраля, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве благодаря модернизации на 5–15% увеличилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем. Градоначальник подчеркнул, что такие успехи являются итогом «громадной работы, которая продолжается».

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