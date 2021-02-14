В России за сутки зарегистрировали 14 185 случаев COVID-19

В 85 регионах России за прошедшие 24 часа выявили 14 185 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Наибольшее число случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в Москве (1559), Санкт-Петербурге (1099) и Московской области (828).

При этом за минувшие сутки выздоровели 15 194 человек, скончались — 430.

Всего в России с начала пандемии было выявлено 4 071 883 случая коронавируса. Кроме этого, за весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, вылечились 3 593 101 пациент.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ, носить маски по-прежнему нужно.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета.

Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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