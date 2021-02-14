Спасатели помогли вытащить из снега около 180 тяжеловесных грузовиков

Спасатели под Москвой вытащили из снега около 180 грузовиков. Помощь водителям оказывают сотрудники центра «Лидер». Работники МЧС дежурят на автодорогах региона. На усиленный режим работы перевели 2 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». В отбуксировке машин задействовали 360 единиц техники. Съезд с Липецкой улицы на МКАД ночью был заблокирован. На этом участке дороги скопились сотни фур. Проблемы с движением возникли также на Бесединском шоссе и на Каширском шоссе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.