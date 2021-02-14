Пушков назвал ожидаемым оправдание Трампа на процессе по импичменту

Член Совета Федерации Алексей Пушков в воскресенье, 14 февраля, прокомментировал оправдание американским сенатом бывшего лидера США Дональда Трампа на процессе по импичменту. По его словам, такое решение было ожидаемым.

«Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа — с целью доказать его вину в штурме Капитолия — не помогли: соотношение сил в сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, процесс импичмента был организован для ослабления Трампа как лидера республиканцев.

Пушков отметил, что по мере накопления претензий к администрации действующего лидера США Джо Байдена история с Трампом забудется. И у последнего «может появиться шанс на реванш».

В ходе заседания 13 февраля сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить. Таким образом, импичмент не набрал необходимых двух третей голосов.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.