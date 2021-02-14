В Дании прошли протестные акции COVID-скептиков

В Копенгагене прошли антиковидные протесты. Акцию организовала группа под названием «Люди в чёрном». Общество несколько раз проводило митинги COVID-скептиков, передает телеканал «Известия». Собравшиеся требовали отмены ограничений из-за коронавируса. Среди посетивших митинг было много бездомных. Нуждающимся раздавали одежду, продукты и даже бесплатно стригли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.