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Число случаев COVID-19 в мире превысило 108,5 млн

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Число выявленных случаев COVID-19 в мире с начала пандемии на утро 14 февраля составило 108 млн 535 тыс. 739 случаев. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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Во мире за сутки количество умерших от заболеваний, связанных с COVID-19, увеличилось до 2 млн 393 тыс. 703, выздоровели более 80 млн человек.

В число государств с 5 млн и более заражений коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Соединенные Штаты остаются лидером по количеству заразившихся и умерших, там выявлен 27 млн 574 тыс. 201 инфицированный коронавирусом, зафиксировано 484 тыс. 200 скончавшихся, вылечились около 18 млн человек.

На втором месте Индия, где число зафиксированных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 904 тыс. 940, число умерших – 155 тыс. 642, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии заболело 9 млн 809 тыс. 754 человека, из них умерли 238 тыс. 532, вылечились свыше 8,7 млн.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов 13 февраля заявил, что меры профилактики коронавируса необходимо соблюдать, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Это нужно делать из-за того, что «иммунная прослойка» населения пока еще остается маленькой.

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