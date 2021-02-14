Стоимость биткоина превысила $49 тыс. и обновила исторический максимум

Цена биткоина снова обновила исторический максимум и превысила $49 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов в воскресенье, 14 февраля.

Как сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9:08 мск, стоимость биткоина дорожает на 2,7%. Таким образом она составляет $49 143.

На крупнейшей профильной бирже Binance по состоянию на 9:09 мск биткоин растет в цене на 3,33%, до $49 300.

Последний раз цена на биткоин обновляла исторический рекорд 9 февраля, тогда она превысила $48 тыс. Котировки росли на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

Эксперты полагают, что этот рост может продолжиться. Как рассказал «Известиям» 9 февраля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, у биткоина есть все предпосылки для того, чтобы протестировать отметку в $50 тыс.

12 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.

Глава Центробанка также подчеркивала, что криптовалюта «может активно использоваться для разного рода сомнительных операций».