Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Японии произошло повторное землетрясение
Армия
В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сочи
Общество
Врач завил об опасности британского штамма коронавируса для легко перенесших COVID
Общество
В России за сутки зарегистрировали 14 185 случаев COVID-19
Мир
Пушков назвал ожидаемым оправдание Трампа на процессе по импичменту
Экономика
Стоимость биткоина превысила $49 тыс. и обновила исторический максимум
Общество
В Москве за семь лет реализовали 2,5 тыс. предложенных горожанами идей
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в подмосковном Видном оказались иностранцами

Дрожь Фукусимы: мощное землетрясение в Японии

Число пострадавших превысило 100 человек
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
13 февраля в Японии произошло очередное мощное землетрясение магнитудой 7,3. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Issei Kato
Землетрясение случилось в 23:08 (17:08 по Москве) в районе префектуры Фукусима
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Issei Kato
Толчки ощущались в 10 префектурах страны, включая и регион Токио
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun/Daisuke Tomita
На историческом кладбище в городе Сендай, префектура Мияги, рухнули древние каменные фонари
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Атомная электростанция «Фукусима» не пострадала при землетрясении, власти заверили, что угрозы радиационного заражения нет
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Issei Kato
Повреждена одна из веток скоростных поездов «Синкансэн», движение временно приостановлено
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Вызванный землетрясением оползень заблокировал шоссе Джобан в Соме, префектура Фукусима
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Травмы разной тяжести получили более 120 человек, данных о пострадавших россиянах пока не поступало
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Прорванный в результате бедствия водопровод заливает железнодорожную станцию Фукусима
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun/Hiroto Sekiguchi
По данным властей Японии, около миллиона домов осталось без электричества
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Issei Kato
14 февраля в районе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок землетрясения магнитудой 5,2
На весь экран
Землетрясение в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
По данным сейсмологов, нынешние толчки были афтершоком катастрофического землетрясения 2011 года, приведшего к аварии на АЭС «Фукусима» и гибели 18,4 тыс. человек
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021