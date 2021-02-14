Работа шахты в Кузбассе приостановлена после гибели горняка

Работа шахты «Юбилейная» в Кузбассе, где в результате обрушения породы погиб один человек, приостановлена. Об этом сообщили «РИА Новости» в воскресенье, 14 февраля, в министерстве угольной промышленности региона.

Отмечалось, что тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин уже было поднято на поверхность, его осматривают следователи. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В воскресенье горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в момент обрушения на горнодобывающем предприятии находились 98 горняков. В результате ЧП один человек погиб.

Следственный комитет России по Кемеровской области организовал проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели горняка. Свою проверку также начала прокуратура области.

По предварительным данным, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном.