СК начал проверку после гибели человека в рухнувшем здании под Калугой

Следственный комитет по Калужской области начал проверку по факту гибели человека под завалами рухнувшего здания в Людиново. Об этом региональное ведомство сообщило на своем сайте.

Инцидент произошел в субботу, 13 февраля. Отмечается, что произошло обрушение кровли производственного здания, которое использовалось как автомастерская. Железобетонные перекрытия не выдержали веса снега в связи с обильными осадками в последние дни.

В результате аварийно-спасательных работ позднее было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Также в ведомстве добавили, что в здании мог также находиться сын погибшего, его поиски продолжаются.

13 февраля также сообщалось, что ангар пушно-мехового комплекса в Новой Москве обрушился на площади 200 кв. м, предположительно, из-за тяжести снега. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами.