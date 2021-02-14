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Жертвами ДТП в Индии стали не менее 13 человек

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Автобус и грузовик столкнулись в индийском штате Андхра-Прадеш, в результате погибли по меньшей мере 13 человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает агентство ANI.

По его информации, ДТП произошло утром в воскресенье, 14 февраля, на территории округа Карнул. По предварительным данным, автобус выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Получивших травмы доставили в местную больницу.

Индийский телеканал NDTV в свою очередь сообщает о 14 жертвах аварии в Андхра-Прадеше. Отмечается, что среди погибших есть ребенок.

19 января сообщалось, что в Индии грузовик наехал на рабочих, ночевавших на обочине дороги, жертвами происшествия стали 15 человек.

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