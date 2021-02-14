Эксперт дал советы по управлению автомобилем в снегопад

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал полезные приемы вождения автомобиля в снегопад.

Как отмечает автор статьи, при уборке дорог между полосами часто остаются снежные переметы, или наносы, которые осложняют выполнение маневров. В связи с этим эксперт советует правильно выбирать угол въезда в перемет и выезда.

«Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок и выедете с него, тем лучше. То есть и въезжать, и выезжать нужно максимально плавно», — уточняет он.

При снегопаде также не стоит забывать о световых приборах. Так, некоторые водители включают в светлое время суток только дневные ходовые огни, а задние габаритные огни не горят.

Пименов объяснил, что при густом и плотном снеге машину сзади видно хуже, чем с включенными габаритами. Поэтому, советует специалист, необходимо всегда включать ближний свет при плохой погоде.

Среди прочего автор материала также напомнил о том, что при проездах по заснеженным дорогам нужно плавно нажимать педаль газа, так же максимально плавно тормозить. При этом на поворотах эксперт посоветовал «брать» аккуратно — сбрасывая газ до поворота и добавляя после.

«Даже если у вас кроссовер или внедорожник, в глубокий снег лучше не лезть, по возможности сугробы объезжать. Вы можете недооценить глубину снега и застрять или принять старый, смерзшийся снег за свежий, рыхлый и повредить машину», — добавил Пименов.

12 февраля в столичном регионе начался снегопад. На сайте мэрии города говорится, что всего с начала непогоды по состоянию на субботу выпало около 30 см осадков. Уборку снега осложняют морозы до 20 градусов ночью и ветер с порывами до 20 м/с.

По прогнозам специалистов, снегопад должен закончиться к вечеру 14 февраля.