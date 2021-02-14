Бледность кожи назвали признаком смертельного заболевания

Британские онкологи предупредили, что бледность кожи может свидетельствовать о развитии рака кишечника, сообщает издание Express.

Специалисты поясняют, что этот симптом может проявиться, когда из-за роста опухоли в организме возникает острая нехватка железа.

Вместе с тем подчеркивается, что в подавляющем большинстве случаев нездоровый цвет лица указывает на анемию.

По словам врачей, наряду с бледностью основными признаками онкологического заболевания являются: кровь в стуле, изменение работы кишечника, постоянная боль в нижней части живота. Если один из этих симптомов сохраняется более трех недель, то нужно обратиться к врачу.

В январе врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник. Прежде всего специалист рекомендовал свести к минимуму потребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроорганизмы. Кроме того, медик посоветовал отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами. Специалист также заявил, что лучше убрать из рациона «плохие жиры».