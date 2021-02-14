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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 14 февраля

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Облачная морозная погода с небольшим снегом ожидается в столичном регионе в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

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Днем в Москве термометры покажут от 12 до 14 градусов ниже ноля, в ночь на понедельник похолодает до минус 22 градусов.

Скорость северо-западного ветра достигнет 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье днем будет от 12 до 17 градусов мороза, ночью температура опустится до минус 25 градусов.

Гидрометцентр также объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве области из-за гололедицы .

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 22.00 понедельника, 15 февраля.

В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что со следующей недели в Москву вернутся сильные ночные морозы. В среднем температурный фон по ночам будет колебаться в пределах 19-24 градусов мороза. В дневное время столбики термометров покажут 12-17 градусов ниже ноля.

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