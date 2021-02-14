Эксперты рассказали о самых популярных видах мошенничества в Сети

Эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф» рассказали в исследовании для «Авито о видах интернет-мошенничества, которые были наиболее распространенными в 2020 году. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает RT.

Коронавирус сказался на российском рынке e-commerce. По данным специалистов, показания электронной коммерции в прошлом году выросли на 44% по сравнению с 2019. В тоже время вместе с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников, орудующих в сети.

Эксперты «Тинькофф» отмечают, что сайтах как реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках, 60% успешных мошеннических атак в 2020 году (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете.

В результате по подсчетам аналитиков, средняя сумма потерь покупателей, ставших жертвой лжепродавцов, составила 10 тыс. рублей, а вот продавцы, попавшие на удочку псевдопокупателя, теряли в среднем 6 тыс. рублей

Одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества признан фишинг — создание копий известных сайтов и платёжных форм, сообщили в «Лаборатории Касперского».

В прошлом году компании удалось обнаружить более 7,4 тыс. подобных ресурсов.

«Всего за 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причём около трети из них (27 млн) касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении «акций» или «конкурсов». — Ред.)», — уточнили эксперты.

Чтобы не попасться на уловки мошенников специалисты предложили, например, регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к «щедрым» предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.

Ранее, 7 февраля, в пресс-службе московской полиции предупредили, что в Сети наблюдается всплеск создания мошеннических и фишинговых ресурсов, которые связаны с продажами авиабилетов.