Байден заявил о несомненности сути обвинения против Трампа

Президент США Джозеф Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа «не подлежит сомнению», несмотря на то, что окончательное голосование и не привело к осуждению экс-президента.. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 13 февраля.

«Даже те, кто выступает против этого приговора, такие как лидер меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном неисполнении обязанностей» и «практически и морально ответственен за провоцирование» насилия, развязанного в Капитолии», — заявил президент.

В своем обращении он также призвал помнить, что экстремизму и насилию нет места в США, а также назвал штурм Капитолия 6 января «печальной странице» в истории страны.

По мнению американского лидера, данные события напомнили о хрупкости демократии и необходимости ее защищать.

Ранее в ходе заседания в субботу, 13 февраля, американский сенат оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Впервые в истории США в отношении одного президента проведено два процесса об импичменте.

13 февраля спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что конгресс США примет меры, чтобы не только расследовать все обстоятельства вторжения в Капитолий 6 января, но и не допустить в будущем повторения подобных инцидентов.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.