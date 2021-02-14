Пострадавший в драке с Епифанцевым режиссер Мусаев попал в больницу

Режиссер Ростислав Мусаев, который пострадал в драке с российским актером Владимиром Епифанцев в одном из петербургских баров, рассказал изданию StarHit, что попал в больницу после потасовки.

По его словам, Епифанцев нанес ему несколько ударов и разбил нос во время драки. Утром после инцидента режиссер вернулся в Москву и почувствовал себя плохо, у него закружилась голова.

«Обратился за экстренной помощью в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в стационарное отделение на дальнейшее лечение. Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку — живые они или нет», — поделился Мусаев.

Также пострадавший рассказал, что в его адрес поступает много хейта от людей, которые не разобрались в произошедшем.

«Люди, не разобравшись в ситуации, делают какие-то выводы. Я не защищаю Вику. Все в этой истории повели себя не самым лучшим образом, и вышло то, что вышло. Мне очень больно. Я знаю всех этих людей и очень переживаю. Также хочу сказать, что Саша и Вика не были сильно пьяны, как это утверждала Анастасия», — отметил режиссер.

По его словам, они собрались в ресторане гостиницы, где проживала бывшая жена Епифанцева Анастасия. Мусаев отметил, что актриса «не лезет за словом в карман, и может задеть», из-за этого и произошел конфликт, когда Анастасия сказала что-то неприятное в адрес его друга Александра, из-за чего его жена Виктория и напала на пострадавшую.

Кто-то из присутствующих в ресторане вызвал скорую и наряд полиции, а затем неожиданно появился Владимир Епифанцев, который набросился на Викторию. Мусаев заявил, что попытался отвлечь внимание актера на себя, из-за чего и пострадал.

11 февраля «Известия» опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент драки. На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт.

На видео актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе управления, была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом».