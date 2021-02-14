Адвокат Трампа рассказал об атаке на свой дом и угрозах убийством

Выступавший на процессе по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа в сенате адвокат Майкл ван дер Вин рассказал о нападении на свой дом. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет издание The Hill.

По его словам, нападавшие разбили в его доме окно и написали краской ругательства.

«Мой дом был атакован. Я бы не хотел вдаваться в подробности, так как это может побудить других людей сделать это еще», — заявил юрист.

Он также добавил, что получил около сотни угроз убийством.

Ранее в субботу верхняя палата конгресса США оправдала бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в ходе заседания в субботу. За оправдание экс-лидера США проголосовали 57 сенаторов, 43 высказались за то, чтобы осудить Трампа. Отмечается, что среди проголосовавших за осуждение бывшего президента не только демократы, но и семь представителей Республиканской партии.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Впервые в истории США в отношении одного президента проведено два процесса об импичменте.

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.