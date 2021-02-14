Торговый центр загорелся в Сочи на площади в 800 «квадратов»
Торговый центр «Самшит» загорелся в ночь на воскресенье, 14 февраля, в Адлерском районе Сочи.
Как сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади в 800 кв м.
К ликвидации пожара привлекли 47 человек и 15 единиц техники.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара пока неизвестны.
22 января на цветочном рынке Краснодара произошла разгерметизация газового баллона. В результате произошел взрыв и начался пожар, который охватил площадь в 150 кв. м.