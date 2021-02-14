Львовский телеведущий сравнил украинцев с «крысами» из-за закрытых каналов

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире «4 канала» в резких и оскорбительных словах высказал об украинских гражданах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы, назвав этих людей среди прочего «крысами».

По его словам, такие граждане являются «одноклеточными» и «амебами», а также «дремучими и неадекватными гражданскими крысами», которых, по мнению телеведущего, в стране миллионы.

«Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно», — резко заключил Дроздов.

При этом подобная критика в адрес украинских граждан не всем пришлась по вкусу. Так, депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский потребовал провести проверку по факту заявлений журналиста и обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Ранее Дроздов уже привлекал к себе внимание не менее резкими высказываниями. Он неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников, а президента Украины Владимира Зеленского как-то назвал «отрыжкой советской эпохи» и «убожеством».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Украинский лидер объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и пр.

С 3 февраля эти телеканалы прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

При этом более 40% украинцев назвали ошибкой закрытие телеканалов, а 34,6% сочли запрет необходимым шагом. Остальные опрошенные затруднились с ответом или отказались отвечать.

12 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд, чтобы аннулировать лицензию трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. 13 февраля журналистов заблокированных украинских телеканалов лишили аккредитации в Верховной раде.