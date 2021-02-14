СК организовал проверку после гибели горняка на шахте в Кузбассе

Следственный комитет России по Кемеровской области организовал проверку ЧП на шахте «Юбилейная» в Кузбассе, где в результате обрушения породы погиб один человек. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства в воскресенье, 14 февраля.

Согласно сообщению, по результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели горняка.

Отмечается, что тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин на данный момент поднято на поверхность, его осматривают следователи. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном.

Ранее сообщалось, что в воскресенье горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в момент обрушения на горнодобывающем предприятии находились 98 горняков. В результате происшествия один человек погиб.