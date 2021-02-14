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Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не бросит Донбасс ни при каких обстоятельствах, однако прежде чем принять какое-то решение, необходимо подумать о последствиях. Об этом глава государства сказал на встрече с главными редакторами российских СМИ.

По словам российского лидера, у него «перед глазами стоят» люди, «которые получили травмы и увечья» в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, особенно дети.

Глава государства обратился к журналистам, как к четвертой ветви власти, отметив, что на их плечах в том числе лежит ответственность за Россию в целом. Кроме того, президент призвал думать о последствиях прежде, чем принимать какое-то решение, пишет «Газета.Ру».

«Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — резюмировал Путин.

Встреча президента с представителями СМИ состоялась 10 февраля. Она проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина с главными редакторами было продолжительным, российский лидер исчерпывающе отвечал на все вопросы.

Представитель президента обещал, что среди ключевых заявлений будет опубликован фрагмент со словами главы государства о Донбассе. Также ранее Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, заверил, что ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит, но Россия продолжит защищать интересы русскоязычного населения.

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