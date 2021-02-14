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Эксперт оценил шансы Трампа на президентских выборах в 2024 году

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У экс-президента США Дональда Трампа мало шансов на победу на выборах главы государства в 2024 году, даже несмотря на отсутствие формального запрета в них участвовать. Об этом рассказал в воскресенье, 14 февраля, глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск, передает «РИА Новости».

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По его словам, поскольку сенат конгресса США оправдал Трампа, то он вновь может баллотироваться на федеральные должности, но 2024 год, с точки зрения политики, «это очень нескоро».

«Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки», — отметил политолог.

Редлоск добавил, что республиканцы продолжат попытки дистанцироваться от Трампа и, вероятно, преуспеют в этом и предложил подождать 2022 года, когда пройдут очередные выборы в конгресс.

«Если поддерживающие Трампа республиканцы выиграют праймериз, а затем их сильно побьют на общих выборах, то, думаю, это станет для Трампа последним гвоздем в крышке его гроба», — заключил он.

Ранее в субботу после провала процедуры импичмента в сенате США Трамп пообещал в скором времени представить свое видение будущего США. Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов, и, таким образом, бывший президент был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

25 января бывший президент США Дональд Трамп открыл офис в Палм-Бич во Флориде в качестве места для будущих публичных выступлений. В ответственность офиса будет входить корреспонденция Трампа, его публичные появления и выступления, общественная и пропагандистская активность, направленная на продвижение интересов США и повестки администрации Трампа.

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