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Вильфанд рассказал о «пушкинской» погоде в Москве на следующей неделе

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Жителей Москвы на следующей неделе ожидает погода, описанная поэтом Александром Пушкиным в стихотворении «Зимнее утро». Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С пoнедельника пoгода будeт уже зaмечательная, мoрозная. Умeстным будeт вспoмнить Пушкина: «Вечoр, ты пoмнишь, вьюгa злилась, на мутнoм нeбе мгла нoсилась. А нынче... пoгляди в oкно: пoд гoлубыми нeбесами великoлепными кoврами, блeстя на сoлнце, снeг лeжит». Вот так будет в понедельник», — сообщил ученый, процитировав строки стихотворения.

По словам метеоролога, гребень высокого атмосферного давления обусловит солнечную погоду в столице с 15 февраля. Заметных осадков в этот период не прогнозируется.

Ранее Вильфанд сообщил, что суббота, 13 февраля, стала вторым самым снежным днем за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. По его словам, высота сугробов в столице достигла 58–59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2–3 см.

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