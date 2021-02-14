Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался утром в субботу, 13 февраля, на 86-м году жизни, передает телеканал «Известия».

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, а на Играх в 1964-м взял серебро. Также Власов является четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.

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