Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал экс-президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте, передает телеканал «Известия». Процедура не набрала нужных двух третей голосов — за импичмент выступили 57 сенаторов. Для вынесения обвинительного заключения требовалось минимум 67 из 100 голосов.

Если бы чиновники утвердили импичмент, то Трампу могли запретить занимать в будущем государственные должности.

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