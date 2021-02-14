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Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

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Сенат США оправдал экс-президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте, передает телеканал «Известия». Процедура не набрала нужных двух третей голосов — за импичмент выступили 57 сенаторов. Для вынесения обвинительного заключения требовалось минимум 67 из 100 голосов.

Если бы чиновники утвердили импичмент, то Трампу могли запретить занимать в будущем государственные должности.

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