Врач назвал правильный способ смотреть телевизор

Правильное положение при просмотре телевизора или видео на компьютере позволит избежать проблем со здоровьем, в первую очередь болей в шее и позвоночнике. Об этом рассказал врач-невролог Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, оптимально смотреть телевизор, сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала, но ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах.

«Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи», — отметил врач.

Он добавил, что смотреть любое видео можно не более двух часов без перерыва. После этого нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Орлов подчеркнул, что это правило также актуально при любой сидячей работе, если его не соблюдать, можно получить проблемы со здоровьем.

«Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы», — пояснил врач.

Орлов отметил, что большое значение имеет и расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров.

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